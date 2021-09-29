У НАН назвали одну область України, де ситуація з COVID-19 є найзагрозливішою

У НАН назвали одну область України, де ситуація з COVID-19 є найзагрозливішою

Кількість госпіталізованих на Буковині нині як під час піку попередньої хвилі.

Ситуація з коронавірусом найзагрозливішою наразі є у Чернівецькій області, де кількість зайнятих ліжок з хворими уже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 29 вересня – 12 жовтня, розміщеному на сайті Національної академії наук України.

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Так, на Буковині кількість нових госпіталізацій суттєво сповільнила зростання, хоча кількість нових хворих і позитивних тестів за тиждень зростало понад на 40%, не продемонструвавши сповільнення, у порівнянні з попереднім тижнем.

У цьому регіоні також максимальна кількість летальних випадків на 100 тис. населення.

За даними науковців, протягом останніх двох тижнів суттєво зросла захворюваність на сході й на півдні країни. Так, після Чернівецької області за кількістю нових летальних випадків на 100 тис. населення - Луганська область.

А найспокійнішою за кількістю госпіталізацій є ситуація у Києві й області, а також у центральних і північних регіонах.

"На відміну від попереднього року, ситуація у столиці лишається кращою, ніж загалом у країні, що можна пояснити високим рівнем вакцинації та, ймовірно, великою кількістю населення, що вже подолало хворобу. Темпи зростання різних показників, які описують захворюваність, також лишаються дещо нижчими, ніж загалом у країні, хоча реальні темпи зростання кількості нових хворих вищі, ніж про це свідчать показники, оскільки суттєво знизилася частка хворих із давньою датою тестування", - сказано в повідомленні.

Водночас Віталій Кличко заявив, що Київ готується до суворого локдауну. Вакцинація – сьогодні головна умова для його уникнення.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

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