У НАН розповіли, чи може в Україні найближчими тижнями бути спалах COVID-19

В Україні останніми тижнями триває зменшення всіх епідемічних показників щодо COVID-19.

В Україні кількість нових випадків коронавірусу нині, порівняно з піковим періодом початку квітня 2021 року, впала у 20 разів, смертей - у 9 разів, позитивних тестів - у 25 разів. Науковці прогнозують подальше спадання хворих на коронавірус в Україні.

Про це йдеться в повідомлення Національної академії наук (НАН) України.

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Зокрема, у НАН прогнозують, що в Україні протягом найближчих тижнів збережеться показник виявлення коронавірусу на рівні 400-600 випадків на добу.

"Останніми тижнями триває зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах України. Кількість нових виявлень, нових позитивних ПЛР-тестів і кількість летальних випадків зменшується вдвічі за 12–14 днів... З огляду на рівномірність і стабільність темпів спадання по всій території України, зменшення кількості нових виявлень очікується впродовж іще кількох тижнів, а середня кількість нових інфікувань знизиться до середніх значень 400–600 на день протягом наступних двох тижнів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили 296 нових випадків COVID-19. Померла 21 людина, одужали 829 пацієнтів.

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