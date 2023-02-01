У нардепа ОПЗЖ і столичного забудовника Столара відбуваються обшуки – Арахамія

У середу, 1 лютого, правоохоронці прийшли з обшуками до київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Вадима Столара.

Цю інформацію підтвердив лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія в Telegram.

Арахамія не надав інших подробиць конкретно цих слідчих дій у Столара, лише пов'язав низку сьогоднішніх обшуків з так званими "весняними посадками".

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"Сьогодні… обшуки у Столара. Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - написав Арахамія.

Зазначимо, що нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував резонансні кадрові чистки у владі. За його словами, "тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

Нагадаємо, раніше вийшло розслідування журналістів УП, які встановили, що деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Елітні "біженці" розважалися на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю. Фігурантами розслідування є і депутат Київради Вадим Столар.

За даними журналістів, Столар втік з України за кілька днів до початку вторгнення. Від початку війни він, як повідомила УП, не відвідав жодного засідання Верховної Ради.

Як повідомлялося, також 1 лютого обшуки провели в ексочільника МВС Арсена Авакова.

А ще працівники ДБР перевіряють керівництво столичної податкової.

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