"У нардепів має бути більше питань до Резнікова": журналіст порівняв ціни за продукти у Міноборони та ДПСУ

Журналіст Юрій Ніколов порівняв ціни, які сплачує Міноборони та Держприкордонслужба. Різниця виявилася колосальною.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Наскільки я розумію, нардепи вже знають, почім харчі у Міноборони і прикордонників. Ці хлопці воюють у сусідніх окопах, і впевнений, що їдять вони однаково. Але закупівельні ціни виявились різними", - зауважив Ніколов.

Так, за його словами, Міноборони законтрактувало, наприклад, курячі стегенця за ціною 120 гривень за кілограм, тоді як ДПСУ купує курятину по 51-78 гривень за кг. Крім того:

картопля: 22 у МО і 6,90 у ДПСУ;

капуста: 30 у МО і 9,93-17,00 у ДПСУ;

буряк: 25 у МО і 6,00-13,50 у ДПСУ;

цибуля: 42 у МО і 17,00-26,00 у ДПСУ;

гречка: 83 у МО і 53,10-56,20 у ДПСУ;

олія: 109 у МО і 58,69 у ДПСУ;

яйця: у прикордонників — 5,10-6,60 гривень за штуку.

"При цьому всі ціни прикордонників у півтора рази менші від магазинних. Бо в оптових військових поставках немає магазинних націнок. Нема маркетингових виплат за поличку. І там так само у ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази до військового складу, як і при доставці з продуктової бази до магазину. І так само торгові мережі працюють з постачальниками продуктів з відтермінуванням оплати, як і військові замовники", - написав журналіст.

Він наголосив, що у нардепів "має бути більше питань до Резнікова", мовляв, "у декого занадто очевидне бажання "злити ситуацію в унітаз".

Нагадаємо, директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через скандал із продуктовими закупівлями Міноборони.

Крім того, після початку скандалу з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов.

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