У наркозалежних харків'ян поліцейські вимагали хабар, були випадки тортур

У наркозалежних харків'ян поліцейські вимагали хабар, були випадки тортур

Поліцейські самі робили "закладки", потім "на гарячому" затримували тих, хто прийшов за наркотичними речовинами.

У Харкові правоохоронці провели обшуки у поліцейських, які вимагали хабаря у наркозалежних громадян за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише Depo.Харків.

Поліцейські самі робили "закладки", потім "на гарячому" затримували тих, хто прийшов за наркотичними речовинами.

У наркозалежних вимагали хабар від 200 до 500 доларів.

"Були випадки, коли навіть катували людей", - сказав Чубенко.

У ході обшуків за місцем проживання у деяких фігурантів були виявлені речовини, схожі на коноплі і солі.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про оголошення підозри 10 фігурантам, з яких дев'ять поліцейських і один цивільний.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські затримали жінку, яка розповсюджувала наркотики на території міста. Під час обшуку у помешканні зловмисниці вилучили "товару" на 800 тис. грн.

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