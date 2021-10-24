"У нас катастрофа": лікар попередив українців про потенційний колапс медичної системи через COVID-19

"У нас катастрофа": лікар попередив українців про потенційний колапс медичної системи через COVID-19

За словами Жиравецького, наразі велике навантаження на медсистему і незабаром може не вистачити лікарів і ліжок для хворих.

В Україні через стрімке поширення коронавірусу через 10-14 днів може бути колапс медичної системи. Наразі в країні катастрофічна ситуація із госпіталізаціями хворих - за минулу добу ушпиталили 5 924 осіб.

Про це попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.

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"У нас катастрофа щодо госпіталізацій - 5924 за добу це новий рекорд! Нових випадків більше 20000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись буде колапс за 10-14 днів. Не вистарчить медиків і ліжок, мабуть, також", - написав Жиравецький.

На його думку, аби зупинити хвилю коронавірусу, Україні потрібен новий план.

"Потрібен новий план зупинки хвилі, тому що тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль", - додав медик.

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