"У нас катастрофа": лікар попередив українців про потенційний колапс медичної системи через COVID-19

За словами Жиравецького, наразі велике навантаження на медсистему і незабаром може не вистачити лікарів і ліжок для хворих.
В Україні через стрімке поширення коронавірусу через 10-14 днів може бути колапс медичної системи. Наразі в країні катастрофічна ситуація із госпіталізаціями хворих - за минулу добу ушпиталили 5 924 осіб.
Про це попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у своєму Telegram-каналі.
"У нас катастрофа щодо госпіталізацій - 5924 за добу це новий рекорд! Нових випадків більше 20000, летальних 386, але якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись буде колапс за 10-14 днів. Не вистарчить медиків і ліжок, мабуть, також", - написав Жиравецький.
На його думку, аби зупинити хвилю коронавірусу, Україні потрібен новий план.
"Потрібен новий план зупинки хвилі, тому що тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль", - додав медик.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, багато людей після перенесеного COVID-19 страждають на когнітивну дисфункцію. Йдеться, зокрема, про проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Порушення фіксуються у пацієнтів навіть через 7 місяців після одужання.
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