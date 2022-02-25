Резніков: "Понад 40 годин відсічі російській армії довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ"

Міністр оборони вірить у нашу перемогу над російськими окупантами.

Збройні сили України боронять землі від російських окупантів вже півтори доби - понад 40 годин.

Звернення міністр оборони Олексій Резніков написав на сторінці у фейсбуці.

"Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ. Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі. Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.

Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи. Ми обов’язково переможемо! Слава Україні! Слава Українській Армії!", - написав він.