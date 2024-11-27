"У нас немає часу": полковник 93-ї ОМБр про тривалість війни та нові виклики

Війна Росії проти України не на один рік. Саме тому необхідно реалізовувати все те, що робить нас ефективнішими та міцнішими.

Про це в інтерв’ю "Радіо Хартія" сказав Павло Паліса, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник Збройних сил України.

"Це війна не на один рік. І навіть мир - це буде просто перерва між наступними етапами війни. Тому зараз саме важливо все, що робить нас ефективнішими, все, що робить нас міцнішими, втілювати в життя. Тому що часу у нас на це все немає", - зазначив військовослужбовець.

Він додає, що вже зараз треба закладати фундамент в підготовці армії, в мобілізаційних поглядах і так далі. Паліса також констатував, що про побудову "армії майбутнього" з нуля наразі не йдеться.

"Зараз у нас не вийде розігнати армію і створити на її місці ту, про яку ми мріємо, яку ми хочемо. Це трансформація мусить проходити, як-то кажуть, з коліс. Іншого варіанту у нас немає. Але, знову ж таки, це потрібно робити. Тому що, якщо нічого не робити, результату нас буде, скажімо так, не той, який для нас прийнятний", - резюмував Павло Паліса.

Раніше у The Economist написали, що втрати України у війні можуть становити не менше 60-100 тис. загиблих військових. Можливо, ще 400 тис. бійців отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати брати участь у боях.

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