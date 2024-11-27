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"У нас немає часу": полковник 93-ї ОМБр про тривалість війни та нові виклики

"У нас немає часу": полковник 93-ї ОМБр про тривалість війни та нові виклики

Павло Паліса

Командир переконаний, що нам треба багато чого змінювати.

Війна Росії проти України не на один рік. Саме тому необхідно реалізовувати все те, що робить нас ефективнішими та міцнішими.

Про це в інтерв’ю "Радіо Хартія" сказав Павло Паліса, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", полковник Збройних сил України.

"Це війна не на один рік. І навіть мир - це буде просто перерва між наступними етапами війни. Тому зараз саме важливо все, що робить нас ефективнішими, все, що робить нас міцнішими, втілювати в життя. Тому що часу у нас на це все немає", - зазначив військовослужбовець.

Він додає, що вже зараз треба закладати фундамент в підготовці армії, в мобілізаційних поглядах і так далі. Паліса також констатував, що про побудову "армії майбутнього" з нуля наразі не йдеться.

"Зараз у нас не вийде розігнати армію і створити на її місці ту, про яку ми мріємо, яку ми хочемо. Це трансформація мусить проходити, як-то кажуть, з коліс. Іншого варіанту у нас немає. Але, знову ж таки, це потрібно робити. Тому що, якщо нічого не робити, результату нас буде, скажімо так, не той, який для нас прийнятний", - резюмував Павло Паліса.

Раніше у The Economist написали, що втрати України у війні можуть становити не менше 60-100 тис. загиблих військових. Можливо, ще 400 тис. бійців отримали надто серйозні поранення, щоб продовжувати брати участь у боях.

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