У нас немає "плану Б" на випадок поразки України — прем'єрка Естонії

Каллас зазначила, що перемога України означає не лише питання території.

Україна повинна отримувати більше допомоги від країн Заходу для перемоги над російськими агресорами, оскільки не існує "плану Б" на випадок поразки Києва.

Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, інформує BBC.

"У нас немає "плану Б" на випадок перемоги РФ, тому що тоді ми перестанемо зосереджуватися на "плані А", - заявила Каллас.

Вона заявила, що Естонія виділяє на допомогу Україні понад 1% ВВП.

"Якби кожна країна НАТО зробила це, Україна перемогла б", – переконана прем'єр-міністр.

Крім того, Каллас зазначила, що перемога України означає не лише питання території.

"Якщо Україна приєднається до НАТО, навіть не маючи певної території, то це буде перемогою, тому що вона буде під парасолькою НАТО", - зазначила Каллас.

Вона зазначила, що у Талліні чудово розмиють, що якщо Росія переможе в Україні, вона одразу зверне свою увагу на країни Балтії, прагнучи повернути їх під свій контроль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Естонії зробили заяву про розміщення військ в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен анонсував "дуже потужний пакет допомоги" Україні на Вашингтонському саміті НАТО.

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