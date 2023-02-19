“У нас професія снайпера для жінки була відкрита раніше, ніж у США”. Як захисниці країни відстоюють своє право на гендерну рівність

Співзасновниця Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак – одна з десятків тисяч українок, які стали на захист власної країни. Однак, воювати довелося не лише з ворогом, але й з гендерними стереотипами.

“Багато хто з жінок, які виконували бойові задачі, в документах вони були зазначені як обслуговуючий персонал. Кухарки, швачки, прачки. Наша посестра Вікторія Дворецька виконувала обов’язки ротного, але за документами вона була банщиця. Штурмовичка Андріяна, яка брала Луганський аеропорт, згідно з документами була швачкою. Я сама була з добробату, тож у мене просто не було документів. Я знаю історію, де командир принципово до всіх чоловіків звертався “солдат такий-то”, а до жінок казав завжди “дєвушка”. Типовий прояв побутового сексизму”.

Юлія Лапутіна – одна з перших жінок-військових. На початку дев’яностих вона увійшла до складу елітного спецпідрозділу “Альфа”. Наразі Юлія має звання генерал-майора та є Міністеркою у справах ветеранів.

“В 92-му слово “гендер” ніхто не знав, – пригадує Юлія початок служби в “Альфі”. – Я прийшла другою жінкою-офіцером контррозвідки. Не було жіночої роздягальні, навіть жіночого туалету не було, все було пристосоване тільки під чоловіків”.

У 94-му спецпідрозділ Юлії знешкодив спершу спробу росіян анексувати Крим і призначити маріонетковим керівником півострова Юрія Мєшкова: “Росія хотіла нас завоювати відтоді, як ми отримали незалежність. Вони послали цього Мєшкова, який був оточений озброєними російськими спецназівцями. І ми понад півтора року працювали в Криму. Там були і бойовики, і терористи, ми їх затримували. Почасти чоловіки вважають, що вони такі бойові, а жінка не може бути такою поруч з ними. Тому я завжди ставала з ними разом на тренування, виступала на змаганнях разом з ними”.

“Так, вона жінка, але я її можу поставити на один щабель з найкращими бійцями спецпідрозділу, – каже Андрій Дубовик, підполковник сцецпідрозліду СБУ “Альфа”.

“Не кожен чоловік піде туди, куди вона піде. Заднього ходу не дасть, тільки вперед. Це варте великої поваги. Вона стріляє дуже гарно. Деяким чоловікам до цього рівня вчитися та вчитися. Але це ще не все –- вона ж аналітикиня гарна”.

“Я дев’ять років на посаді, яка передбачала звання генерала. Провели реорганізацію, щоби мою посаду зробити полковничою. І всі кажуть: “Ну вибач, ти жінка, якось так воно незручно”, – розповідає про гендерну дискримінацію міністерка.

Взірцем для багатьох сучасних захисниць стала Олена Степанів. Українка, яка була першою в історії жінкою-офіцером.

“Вона була студенткою філософського факультету і записалася до легіону Українських січових стрільців”, – розповідає про Олену кандидат історичних наук Андрій Руккас.

На початку 20-го століття Львів був потужним центром фемінізму. Кожна гімназія, факультет або училище мали жіночий гурток. Коли ж почалася перша світова, десятки українських феміністок хитрістю записалися до війська, щоб захистити власну землю від російської навали.

“Жінок на військову службу не брали. Аби туди потрапити, вони робили інші документи, обрізали волосся, одягали чоловічий одяг, – розповідає Андрій Руккас.

“Це лише частина тих жінок, які воювали в складі Легіону січових стрільців. Серед них – хорунжий Олена Степанів, хорунжий Софія Галечко, стрілець Гандзя Дмитерко. Це студентки Львівського, Краківського університетів. Софія Галечко взагалі вчилася в Австрії, в університеті Грацу. Тобто це жінки з хорошою освітою, з хороших родин, але вони ламали сталі соціальні стереотипи”.

Сотню Олени Степанів охрестили “залізною бригадою”. Її учасники близько року стримували натиск переважаючих російський військ. Олена робила вилазки в тил ворога, перев’язувала поранених бійців, керувала боями та розробляла спецоперації.

“Олена Степанів була нагороджена медаллю за хоробрість, а потім ще й отримала воєнний хрест імператора Карла. Тобто, мала ще й австрійські бойові нагороди”, – зазначає Андрій Руккас.

У 1915-му Олена потрапила у полон і одразу стала знаменитістю. Світлини першої жінки-офіцера друкували газети по обидва боки фронту. А жіночі журнали Норвегії та Швеції переповідали її історію.

“Олена Степанів потрапила в табір для полонених в Ташкенті. Але після повалення царату її було звільнено, і Олена брала участь в роботі уряду Західної Української народної республіки, в генеральному секретаріаті закордонних справ. Вона була відома як науковиця, економістка, історикиня”, – розповідає історію видатної українки Андрій Руккас.

Олена Степанів є дуже шанованою серед жінок-військових, її історія надихає захисниць, адже боротися з гендерною нерівністю їм доводиться і досі.

“Я була командиром медико-евакуаційної групи, у мене в підпорядкуванні було ще три людини в екіпажі – водій, вогнева підтримка і другий медик. І якось в нас зʼявилася нова вогнева підтримка, він хотів мене замість виїзду залишити в підвалі вдома, тому що небезпечно. Я кажу, що, взагалі-то, я командир групи і це я можу лишити тебе, якщо захочу, – ділиться досвідом Катерина Приймак.

“Якщо ти хочеш бути максимально на передовій, завжди знайдеться той, хто за турботою буде приховувати якісь інші мотиви позбавити тебе права обирати свій життєвий шлях. Так, можливо, і смерть. Я маю на це право, тому що я громадянка України. І я маю право захищати свою країну”.

У 2014-му Юлія Лапутіна у складі “Альфи” захищала Краматорський аеропорт. Летовище опинилося в оточенні тисяч російських найманців. Ворожий штурм мав початися з хвилини на хвилину: “Я попрала свій камуфляж і прийшла на нараду в спортивному костюмі. І один такий кремезний чоловік каже мені: “В мене на нараду ще баби в піжамах не ходили”. Я кажу: “Так ви мене більше тут і не побачите”. Ну і пішла собі. Приходять хлопці, кажуть: “Іди до нього, він хоче тобі поставити питання”. Я прихожу, питаю, що треба. “Зараз на нас іде колона сєпарів, – каже мені. – Якщо ви з ними не домовитесь, це тритисячний натовп, і вони будуть штурмувати військовим шляхом аеродром”. Я кажу: “Я в піжамі, я баба, беріть купу мужиків, йдіть та проводьте перемовини з ними”. – “Ну, сказали, що ви можете”. Я кажу: “Я піду, але не заради вас, а заради того, що ми дійсно маємо відстояти місто”. І я пішла на перемовини.

Щоб вгамувати натовп, контррозвідниця застосувала реверсивну психологію. Вона запропонувала представникам сепаратистів оглянути летовище. І переконатися, що тут немає міфічних “правосєків”: “Ми провели їх там, де можна було провести, вони побачили військових. Коли виходили, одну бабулю запитали, чи є там “Правий сектор”. Вона каже: “Ні, “Правого сектора” нема. Але, може, от за тими кущами вони все ж таки сидять”. Врешті решт, ми їх змогли переконати. і штурму не було. Піжама виграла”.

“Це той випадок, коли інтелект, розум, здатність приймати нестандартні рішення – це значно цінніше, ніж якісь там навички рукопашного бою або стрільби, – підкреслює сильні сторони Юлії підполковник “Альфи” Андрій Дубовик. – Якщо до інших спеціалізацій, жінка-снайпер деколи буває більш крутою, ніж чоловік. Вона більш уважна, прискіпливіше ставиться до дрібниць”.

“Бойові посади для жінок довгий час були закриті. В 2015 році Марія Берлінська ініціювала адвокаційну кампанію “Невидимий батальйон”. За результатом “Невидимого батальйону” у 2018 році для жінок відкрилися 63 бойові посади. Жінки і дівчатка змогли обирати для себе кар’єру офіцерок, йти в військові ліцеї”, – розповідає співзасновниця Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак.

“Дії таких жінок-військових, як Олена Степанів, не минули дарма. Зараз ми маємо відкрите вікно можливостей для жінок, які хочуть боронити країну”, – каже Юлія Лапутіна.

Навесні 2020-го Юлія Лапутіна стала другою в історії України жінкою-генералом: “Я отримала високе військове звання, я дуже цим пишаюся. Присвоїв мені його Президент Зеленський”.

“В плані гендерної рівності в армії Україна зараз б’є всі рекорди у світі, – ділиться спостереженням Катерина Приймак. – У нас, наприклад, навіть професія снайпера для жінки була відкрита раніше, ніж у Сполучених Штатах”.

“Принцип гендерної рівності для мене – це принцип рівних можливостей доступу до захисту країни, – каже Юлія Лапутіна. – Коли мені присвоїли це високе звання, я сказала, що я готова бути ментором для жінок в армії, розповідаючи їм, який я сама пройшла шлях”.