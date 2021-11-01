"У нас реально пекло, пояснюю доньці, що мама вмирає": волонтерка розповіла, що коїться в "червоній" Одесі

"У нас реально пекло, пояснюю доньці, що мама вмирає": волонтерка розповіла, що коїться в "червоній" Одесі

За словами волонтерки, родичі хворої на COVID-19 знайшли літак за 10 тис. доларів, аби переправити її в інше місто, але і там місця в лікарні для неї не знайшлося.

В Одесі, яка перебуває в "червоній" зоні карантину, бракує вільних місць у лікарнях для хворих на COVID-19. Люди витрачають шалені гроші, аби потрапи у стіни медзакладу з надією на порятунок, але і це не допомагає, адже ліжка майже закінчились.

Про складну ситуацію в одеських лікарнях розповіла на своїй сторінці у Facebook волонтер і засновниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

"У нас реально пекло. Дзвінки вже шквалом. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, в ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця – катастрофа. Черги вже й у стаціонарах та і вдома лежать реанімаційні", - пише волонтерка.

За словами Катерини Ножевнікової, вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер за 10 тис. дол. для того, щоб транспортувати хвору в інше місто, але місця в лікарні так і не знайшли.

Також серед одеситів, хворих на COVID-19, є проблема і з киснем, люди вже шикуються у черги по концентратори.

"Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри і одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі", - каже волонтерка.

За її словами, людям, які не хворі на "ковід", але потребують інтесивної терапії, потрапити до реанімації також складно, адже віддідення - заповнені.

"У двох співробітників фонду близькі загриміли до реанімації (не "ковід") і ми їм з важкістю знайшли місце. "Ковід" зніс усю систему", - каже Катерина Ножевнікова.

Аби врятуватись від смертельної хвороби, люди продають останнє, потрапляють у борги, але і це, на жаль, не завжди допомагає.

"Одночасно вранці шукаю місце для бабусі, яку донька тягне вже три тижні. Вона вже все продала. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої, пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поряд, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - розповідає волонтерка.

Іноді родичі госпіталізованих навіть не знають, в яку лікарню потрапляють їхні рідні з "ковідом" і звертаються по допомогу до благодійниці.

"Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15:10 в район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають, у якій із двох лікарень знайти рідну людину. А грошей їхати нема. Допоможіть знайти. Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11. Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це приймати", - каже волонтерка.

Хворі телефонують до благодійників з критичним рівнем кисню в крові і просять концентратори, замість того, аби оббивати пороги лікарень у пошуках вільних місць.

"І тут дзвінок: "Дайте кисень. В мене сатурація 78".

- "За такої сатурації потрібна термінова госпіталізація. Викликайте швидку".

-"А якщо сатурація 87, то дасте?"", - передає свою розмову Катери Ножевнікова з хворим на "ковід" пацієнтом.

"Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у ФБ битви і всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації", - підсумувала волонтерка.

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