"У нас ще немає візового режиму з РФ": секретар РНБО пояснив, чому Овсяннікова потрапила до України

"У нас ще немає візового режиму з РФ": секретар РНБО пояснив, чому Овсяннікова потрапила до України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на сьогодні між Україною та Росією немає візового режиму, коментуючи візит до країни ексредакторки російського пропагандистського "Первого канала" Марини Овсяннікової.

На сьогодні особа жіночої статі з паспортом громадянки Росії має право на в’їзд до України.

Про це Данілов розповів у коментарі "Радіо Свобода".

"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну", – сказав секретар РНБО.

"Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в'їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – додав він.

Нагадаємо, на 1 червня в Києві в агентстві "Інтерфакс-Україна" була запланована пресконференція Овсяннікової. Проте після хвилі обурення в Мережі агентство скасувало захід.

4 червня росіянка опублікувала в своїх соцмережах відео з Одеси та назвала місто "рідним". У відповідь на негативні коментарі Овсяннікова писала, що "особисто нічого поганого Україні не зробила, навпаки, захищає її".

Активісти вимагали вигнати з роботи в Берліні російську пропагандистку Овсяннікову

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