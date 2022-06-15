"У нас снаряди на гармати закінчилися": окупанти на Херсонщині скаржаться, що не вміють користуватися зброєю, яку їм дали

"У нас снаряди на гармати закінчилися": окупанти на Херсонщині скаржаться, що не вміють користуватися зброєю, яку їм дали

Російські окупанти почали скаржитися на відсутність боєприпасів.

Вони жаліються, що старі снаряди на гармати закінчилися, а новими гарматами ніхто не вміє користуватися.

Про це йдеться в перехопленні ГУР Міноборони телефонного перехоплення.

Російський військовий перебуваючи на Херсонщині розповідає дружині, що вони не отримують відповіді на свої рапорти і їх ніхто не змінює. також він скаржиться, що втомився і вони нікуди не просунулися, а також, що у них закінчилися снаряди.

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"У нас снаряди на гармати скінчилися. Нам інші гармати дали. Але у нас ними ніхто користуватися не вміє…", — розповів окупант.

Він додав, що тепер доведеться вчитися користуватися наданою зброєю наново.

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