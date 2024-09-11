"У нас сьогодні другий день народження": під час евакуації з Донеччини волонтери натрапили на солдата армії РФ

Українські волонтери під час евакуації мирного населення з Українська на Донеччині зустріли російського солдата. На щастя, їм вдалося повернутися з населеного пункту цілими й неушкодженими.

Кадри волонтери оприлюднили в Мережі.

Волонтери під час евакуації цивільних з Донеччини натрапили на солдата армії РФ

"Назвати його адекватним? Може бути, бо ми все ще живі, здорові, і ми виїхали, нас відпустили. Назвати його дурним? Теж може бути, бо він ішов на нас без броні, без каски, з одним автоматом, не знаючи, зі зброєю ми чи ні", – розповів волонтер.

Нагадаємо, в місті Гірник Донецької області правоохоронцям вдалося евакуювати під обстрілом ворожого дрона дві родини з дітьми.

Читайте також: