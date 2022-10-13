"У нас тут п*здець, всі дороги майже перерізані": окупант розповів дружині про потрапляння в оточення

Російський військовий розповів дружині, що він з товаришами чекає на підкріплення в оточенні ЗСУ.

Російський військовий розповів дружині про потрапляння у оточення українськими бійцями.

Розмову загарбника перехопила розвідка, інформує ГУР Міноборони України.

"Нас на передову висунули, у нас тут п*зд*ць. Тримаємо оборону. Сказали, що окрім нас нікому, бл*дь. Треба потерпіти, поки прийде підкріплення. Підкріплення поки не готове. Ми у напівоточенні майже, так що зв'язку може не бути", - каже окупант.

За його словами, його командування не дозволило відступати з позицій.

"Сьогодні, скоріш за все, буде бій. Вони вже підійшли за кілометр від нас. Вже вночі тут стрілецькі бої, відступати сказали, не можна. Всі дороги майже перерізані. Сьогодні вночі майже зовсім не спали. Сиділи в оточенні", - скаржиться загарбник.

Окупанти у перехоплених розмовах часто нарікають на ситуацію на фронті

Один із російських військових у розмові зі своєю дружиною розплакався, заявивши, що ЗСУ їх беруть в оточення, а ніхто їм не хоче допомогти.

Ще один окупант у перехопленій СБУ розмові з дружиною бідкався на брак боєприпасів, людей, недолуге керівництво та називав себе "м'ясом".

Раніше Головне управління розвідки Міноборони публікувало розмову окупанта, який потрапив в оточення під Лиманом. Росіянин нарікає на велику кількість загиблих та радіє мобілізації в Росії.

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