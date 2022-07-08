"У нас тут "суїцидник" прострілив собі ногу": окупант розповів про порядки в російській армії

Російський військовий з підрозділу, який нещодавно записав відкрите відеозвернення до командування про порушення в армії РФ, розповів дружині про наслідки їхнього вчинку.

Опісля того, як окупанти записали відео про порушення у своїй армії, їхнє керівництво різко погіршило своє ставлення до підлеглих.

Про це розповів російський окупант своїй дружині, розмову яких перехопила українська розвідка.

"У нас тут "самострільник" ногу собі прострілив. Командири наші – суки просто. Хлопець, який собі вистрілив у ногу, ти його на відео бачила. Це той, що говорив: "Я суїцидник, перебуваю на психіатричному обліку". Його назад повернули. Ваня вчора ходив у штаб, щоб його відпустили. Сказали: "А це ті, які на відео були? В останню чергу! Це та рота, що бунтувала? В останню чергу поїдете", - розповів окупант.

Своєю чергою дружина загарбника сказала, що в мережу виклали звернення 109 полку, 4 батальйону. І це вже п’яте відео рашистів, які не хочуть воювати.

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