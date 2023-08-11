"У нас є понад 2 місяці": військовий експерт розповів про прорив оборони ворога та резерви РФ

Так, за два місяці наші воїни прорідили оборону супротивника та живу силу. Йдеться, зокрема, про ту, яка була на "нулі", на першій лінії оборони, і підходила з допоміжних ліній.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

У ЗСУ є час

Те, що залишилося – це тилові частини, які будуть підтягуватися, виконувати бойове завдання, намагатися принаймні. Але, безумовно, з меншою професійною майстерністю.

"Ось потрібно створити ситуацію, коли вони також будуть підтягуватися для того, щоб їх прорідити, стоншувати, обточити, а далі вже буде набагато простіше рухатися. На цю мить у них ще є певні сили, але це ненадовго – максимум на місяць вистачить цих російських військ", – стверджує військовий експерт.

На думку Світана, українські війська встигнуть до осінніх дощів дійти до Азовського узбережжя, перетнути сухопутний коридор і після форсування Дніпра зайти через Армянськ ще й до Криму. "Час у нас ще понад 2 місяці є", – підсумував Роман Світан.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворогові не вдається досягти поставлених цілей. ЗСУ мають частковий успіх на декількох напрямках.

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