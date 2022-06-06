У нас є шанс вийти на кордон, але це не значить завершення війни - військовий експерт Олег Жданов

У нас є шанс вийти на кордон, але це не значить завершення війни - військовий експерт Олег Жданов

Збройні сили України можуть витіснити російських окупантів на кордон з Росією.

Втім, це не означає, що війна з РФ закінчиться.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У нас є шанс вийти на кордон, але перманентний конфлікт - активна фаза, може закінчитися, але менш інтенсивні дії можуть іти і вздовж кордону. Ми ж пам'ятаємо 2014 рік, Inform Napalm зафіксував 250 обстрілів РФ наших територій з території Росії. Тому вихід на кордон з Росією ще не гарантує закінчення війни. Активної фази - так, повного закінчення - ні", - сказав олег Жданов.

Він додав, що наприкінці осені в Росії планується з'їзд партії "Єдина Росія", де планується обговорення кадрових та інфраструктурних рішень.

"Якщо це призведе до транзиту влади і новий очільник буде, з новим політичним курсом, то Сполучені Штати можуть зіграти ключову роль - сказати: "Досить воювати, давайте сідати за стіл переговорів" , тоді ми можемо отримати відстань", - сказав Жданов.

Нагадаємо, що військовий експерт розповів, чи зможе зараз Росія зібрати 450 тисячну армію і поновити наступ.

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