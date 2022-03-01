"У нас є шість варіантів оборони": Зеленський розповів, як Україна готувалася до війни

"У нас є шість варіантів оборони": Зеленський розповів, як Україна готувалася до війни

Зеленський дав велике інтерв'ю.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до російської агресії готувалися. І це видно з того, як наші військові відповідають на агресію окупантів. Крім того, є шість варіантів оборони країни.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN і Reuters.

Ми готувались до всього

"Я думаю ту відповідь, яку ви всі бачите, як ми сьогодні працюємо, як ми відповідаємо, як працює наша армія, як захищає - це є прикладом того, що ви прекрасно розумієте, що ми готувались до всього", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що під час підготовки важливо було не повідомити про це ворога, щоб він не був готовий до реакції.

Є шість варіантів оборони нашої держави

"Тому мені дуже не подобалась ця ситуація, що ми повинні ризикувати всім: сказати, що ми готуємось, подивіться, тут ми будемо діяти так, тут так. У нас є шість варіантів оборони нашої держави", - підкреслив він.

Зеленський пояснив, що треба було підготувати зброю, зарплату і умови для українських військових. Для цього потрібно, щоб добре працювала економіка України.

"Тому всі ці кроки вони викликали паніку серед населення. Люди, дипломати, представники тих чи інших компаній - вони починали їхати, знімати гроші, падала гривня", - сказав президент.

Загроза війни постійно була в Україні

Він додав, що в Україні була загроза війни, і вона постійно є в нашій державі - ніхто не брехав про це.

"Ти не можеш жити в підвалах з 2014 року, ти повинен вилізти, боротися, працювати, підняти економіку, будувати державу. І це дуже важливі речі", - наголосив Зеленський.