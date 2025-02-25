«У нас є спільна мета, до якої ми рухаємось»: представники 24 громад України у Львові переймали досвід відновлення та розвитку міста

Дводенний воркшоп, зокрема присвячений темам реабілітації та соціальної інтеграції ветеранів, а також збереженню та розвитку людського капіталу відбувся у рамках Школи відновлення громад, йдеться у подомленні пресслужби.

Одним із ключових етапів цього проєкту став третій модуль "Збереження громади, повернення людей та подолання соціальних конфліктів". Учасники навчання мали змогу ознайомитись із підходами до зміцнення соціальної згуртованості, стратегіями повернення мешканців до рідних міст та методами роботи з наслідками травматичного досвіду.

Львів як приклад згуртованої громади

Львів з початку повномасштабного вторгнення став гуманітарним хабом, що прийняв понад 150 тисяч переселенців із тимчасово окупованих територій та регіонів, де тривають активні бойові дії. Громада міста організувала ефективну допомогу, і стала прикладом згуртованості та здатності адаптуватися до нових викликів.

Перший день воркшопу відбувся на платформі "Маріуполь Реборн", де учасники працювали над темою аудиту людського капіталу та кадрової політики, зокрема в контексті роботи з ветеранами.

Своїм досвідом поділився Макс Стукало, ветеран та доброволець. Він наголосив на важливості адаптації військових до цивільного життя. Розповів про значні відмінності між військовими та цивільними сферами: у процедурах, комунікаціях та підходах до виконання завдань.

Макс підкреслив: "Для ефективної соціалізації ветеранів необхідна підтримка з боку громади, щоб вони могли безболісно інтегруватися у цивільне суспільство та знайти своє місце в ньому".

Реабілітація та соціальна інтеграція

Другий день воркшопу був присвячений вивченню практичного досвіду Львова у роботі з ветеранами та людьми, які постраждали від війни. Учасники відвідали центр протезування "Unbroken", що виготовляє протези для військових та цивільних осіб, а також ознайомилися з діяльністю реабілітаційного центру "Unbroken", де ветерани проходять лікування та реабілітацію.

Олег Білянський, керівник національного реабілітаційного центру "Незламні" (Unbroken), зазначив, що у центрі щодня працює велика команда фахівців, які застосовують командний підхід до лікування пацієнтів. Наразі в центрі кожен пацієнт отримує комплексну допомогу від 5 до 15 спеціалістів. Для кожного розробляється індивідуальна програма реабілітації, що враховує всі потреби і можливості. Комплексний підхід полягає в роботі цілої команди фахівців, які співпрацюють на одному рівні, щоб забезпечити найкращі результати для кожного пацієнта.

"Чи хотіли б ви, щоб такий фахівець працював із вашою мамою?" — саме це запитання Олег Білянський ставить кожному, кого особисто наймає для роботи з ветеранами.

Про важливість об'єднання зусиль у роботі з постраждалими та відновленні інфраструктури розповів і Олександр Кобзарев, виконавчий директор фонду "Unbroken". Він наголосив, що програма реабілітації у Львові є унікальним прикладом ефективного підходу до роботи з ветеранами та людьми, які потребують допомоги після війни.

Простір для рефлексії та збереження культурної спадщини

Окрім роботи над муніципальними стратегіями відновлення, учасники також мали можливість приділити час рефлексії та осмисленню культурного виміру відбудови. Важливою частиною цього стала зустріч із представниками команди "Місто Марії", які популяризують культурну спадщину Маріуполя та розповідають про місто, що наразі перебуває в окупації.

Марія Сльота, керівниця проєкту, поділилася напрацюваннями команди та наголосила на важливості збереження культурної ідентичності навіть у найскладніші часи: "Саме культурні ініціативи — виставки, публічні заходи, акції пам’яті — допомагають не лише привертати увагу до трагедії міста, а й підтримувати зв’язок маріупольців із їхньою спадщиною". Проєкт "Школа відновлення громад" допомагає муніципальним командам отримувати практичні знання, необхідні для якісного відновлення своїх міст. Її мета — якісна підготовка муніципальних команд до етапу відродження громад, що постраждали від війни. Програма базується на передовому досвіді повоєнного розвитку територій та кращих світових практиках, допомагаючи громадам формувати візію майбутнього, захищати свої інтереси та реалізовувати ініціативи на різних рівнях.

Важливим моментом у цьому процесі є розуміння, що кожен учасник має стати голосом своєї громади, відстоюючи її інтереси та долучаючись до відновлення культурної та соціальної тканини, яка є основою майбутнього.

"Ми не потребуємо жалості, адже наша мотивація до відновлення та розвитку набагато сильніша за будь-які труднощі", — зазначила одна з учасниць воркшопу.

Нагадаємо, Школа відновлення громад, заснована Асоціацією міст України та ГО «Маріуполь.Реборн», має на меті підготовку муніципальних менеджерів для періоду відновлення. Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії в рамках програми UK International Development та Міжнародного республіканського інституту (IRI Ukraine) у партнерстві з Метінвест та SCM. Освітніми партнерами проєкту є Метінвест Політехніка та Національний університет «Києво-Могилянська Академія».