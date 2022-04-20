У населених пунктах Сумщини продовжують розбирати завали – Тимошенко

Звільнена від російських окупантів Сумська область продовжує відновлюватись після активних бойових дій. Силами комунальників та рятувальників розчищаються вулиці, відновлюється електро- та газопостачання в ОТГ області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

В Охтирській територіальній громаді тривають роботи з відновлення постачання електроенергії та газу, а у самому місті вже розібрано завали біля міської ради та вивезені тверді побутові відходи

«Виконано підсипання дороги на вулиці Революції. Ведуться роботи з ліквідації пориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської. Продовжується прибирання завалів», – зазначив він.

У Тростянці рятувальники займаються прибиранням центральної частини міста та вивозять тверді побутових відходів. Також ведуться роботи з відновлення комунікацій.

«Виконано ремонт водопроводу на вулиці Морозова, проводиться перевірка технічного стану обладнання та конструкцій на вулиці Набережній. Тривають роботи з відновлення електро- та газопостачання», – розповів Тимошенко.

Такі відновлювальні роботи проводяться і у Великописарівській ТГ та у Ромнах.

«Ремонтними бригадами здійснюється тимчасове під’єднання до електричних мереж для якнайшвидшого відновлення електропостачання населенню. У Ромнах відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі», – підкреслив заступник керівника ОП.

Окрім відновлення населених пунктів також ведуться роботи на автошляхах області. Зокрема, дорожники приводять до ладу трасу Н-12 Суми — Полтава.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на Сумщині комунальники відновили роботу понад 1,5 тисячі ліфтів.