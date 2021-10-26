У наступному році "Велике будівництво" на Закарпатті стане ще активнішим – Зеленський

У наступному році "Велике будівництво" на Закарпатті стане ще активнішим – Зеленський

В регіоні відновлено або збудовано 562 км доріг.

Національна програма "Велике будівництво", яка вже досягла значних успіхів в оновленні інфраструктури Закарпатської області, з наступного року стане ще активнішою.

Про це заявив у Facebook Президент Володимир Зеленський, підводячи підсумки двох років роботи "Великого будівництва" у регіоні.

"Це область, яка межує з чотирма країнами Євросоюзу. Мультикультурний регіон, де спілкуються багатьма мовами та сповідують різні конфесії. Область, де розташована найвища точка України та географічний центр Європи. Також триває і в наступному році буде ще активнішою наша програма "Велике будівництво", - зазначив глава держави.

Так, за два роки за програми Президента на Закарпатті вдалося звести та модернізувати 46 лікувальних закладів та 13 шкіл та садочків. Крім цього, було відновлено або збудовано 562 км доріг.

"Це край, де розташований географічний центр Європи і який має потенціал, щоб стати ще й її інфраструктурним центром", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що одним з завдань програми "Велике будівництво" є відновлення інфраструктури прикордонних областей. За його словами, це збільшить транзитний потенціал України, а також захистить ці регіони від впливу інших держав.

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