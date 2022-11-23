У НАТО похвалили ЗСУ і розповіли, у чому перевага українських захисників над окупантами

Збройні Сили України вміло використовують нові технології у боротьбі проти російських загарбників. Саме це дає українським захисникам перевагу на полі бою.

Про це розповів очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє CBC.

"Однією з причин успіху Збройних Сил України у відсічі російського вторгнення є їх розумне використання нових технологій. Ми всі були свідками критичної ролі технологічних компаній, які підтримують Україну. Допомога надійшла як від добре розвиненого технологічного сектору України, так і від великих і малих міжнародних гравців", — розповів Бауер.

Адмірал додав, що технології змінюють баланс у сучасних конфліктах — і світ бачить докази цього "просто зараз у режимі реального часу".

"Кілька місяців тому, коли ми згадували про таку компанію, як Microsoft або Starlink, ми думали про ноутбуки чи супутники. Тепер ми думаємо про них як про компанії, які допомагають виграти війну", — сказав Бауер.

Він зауважив, що сьогодні Україна значною мірою покладається на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink для підтримки як цивільного, так і військового секторів.

Нагадаємо, сенатори звернулися до міністра оборони США Ллойда Остіна і заявили, що БПЛА могли б "спрямувати стратегічний курс війни на користь України" та протидіяти використанню Росією іранських безпілотників.