У НАТО сподіваюся, що до 2024 всі офіцери ЗСУ спілкуватимуться англійською мовою

У НАТО сподіваюся, що до 2024 всі офіцери ЗСУ спілкуватимуться англійською мовою

Щоправда, не всі навчальні інституції мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

Дорожня карта з вивчення англійської мови Міністерства оборони України дає шанс сподіватися, що до 2024 року нею зможуть спілкуватися всі офіцери ЗСУ.

Про це заявив радник з питань професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас під час круглого столу на тему: "Співпраця Україна-НАТО – шлях вперед", - пише Укрінформ.

Він згадав дорожню карту з вивчення англійської мови Міністерства оборони України.

"Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вищих закладах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою", - сказав Палдунас.

Проте не всі навчальні інституції мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

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Радник з питань підготовки сержантського і старшинського складу сержант майор Йонас Спавічюс наголосив, що стандарти НАТО стосовно сержантського складу Україна впроваджує доволі швидко.

"Утім, є сфери для покращення та прогресу. Це проблематичні питання зарплати, соціальних гарантій, низька привабливість служби у війську на ринку праці та недостатній мотиваційний фактор для професійної військової кар’єри в ЗСУ", - вважає Спавічюс.

Він також висловив сподівання, що увага держави до цих проблем сприятиме розвитку військової кар’єри в ЗСУ.

Як повідомлялося, станом на квітень 2021 року навчання на курсах мовної підготовки щонайменше у 12 країнах світу пройшли понад 1,5 тисячі українських військових.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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