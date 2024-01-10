У НАТО відреагували на атаку по Україні дронами з Ірану та ракетами з КНДР

На надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО країни Альянсу висловилися за ухвалення спільних санкційних та інших обмежень проти КНДР та Ірану у відповідь на постачання ними балістичних ракет та дронів, якими було завдано повітряних ударів по території України.

Про це в середу, 10 січня, повідомили на сайті МЗС.

Засідання у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі було скликане за ініціативою української сторони у зв’язку із масованими російськими ракетними ударами та атаками дронів по Україні.

У засіданні взяли участь командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв. Вони повідомили про наслідки ворожих атак та звернули увагу на необхідність надання додаткових систем ППО таких як Patriot, IRIS-T та NASAMS, а також зенітно керованих ракет до них.

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Держави-члени НАТО рішуче засудили російські масовані ракетні обстріли та атаки безпілотників на українські міста, цивільні об’єкти та громадян. Союзники підтвердили свою відданість підтримці України та готовність надавати Україні необхідну підтримку, зокрема у тому, що стосується засобів ППО.

З боку окремих країн були зроблені анонси щодо наступних пакетів допомоги. Низка держав-членів Альянсу оголосили про збільшення своїх фінансових внесків до Комплексного пакету допомоги для задоволення першочергових потреб України.

Нагадаємо, в середу, 10 січня, президент Литви Ґітанас Науседа повідомив про ухвалення пакету довгострокової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів євро.

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