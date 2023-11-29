У НАТО висловилися про "напруженість" між Зеленським і Залужним

У НАТО наголосили, що Росія зараз намагається максимально посилювати розбіжності між політичним та військовим керівництвом України.

У Північноатлантичному альянсі не вважають, що відмінності у публічних оцінках ситуації на фронті між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним мають велике значення.

Про це на брифінгу в Брюсселі анонімно сказав високопосадовець НАТО, пише РБК-Україна.

"Я б не перебільшував ці розбіжності - вони (Зеленський і Залужний - ред.) просто підходять до ситуації з різної перспективи. Коли Залужний, говорячи про ситуацію на полі бою, каже, що війна перетворилася у війну на виснаження - він має рацію. Не можна сказати, що цей опис неточний. А Зеленський говорить про досягнутий прогрес, але він повільніший, ніж хотілося б. Обидва ці твердження можуть бути вірними одночасно", - заявив чиновник.

Він уточнив, що Залужний у своїх висловлюваннях виходить з військової перспективи, а Зеленський - з політичної.

При цьому чиновник розповів, що Росія зараз намагається максимально посилювати такі розбіжності між політичним та військовим керівництвом, оскільки якщо йдеться про "глухий кут" на фронті, отже, за версією Росії, це означає, що Україна програє, а РФ виграє війну.

"Російська влада та президент Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зокрема відчайдушно сподіваються, що всі зроблять висновок, що війна закінчилася. Звичайно, це не так", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua у матеріалі "Переговори з Росією: як внутрішня гризня в Україні штовхатиме Захід до поступок Путіну" розповіли про настрої, які панують на Заході, надто у США. Про що пише їхня преса та аналітики? Чому там знову кажуть про переговори з Росією? Які аргументи висувають? І, що найголовніше, чому небезпечно шукати винних всередині країни та перекладати всю повноту відповідальності на військових, якщо це було метою допису пані Безуглої, за недосягнення першочергових результатів контрнаступу.

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