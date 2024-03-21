У НАТО вважають, що Україні потрібно посилити мобілізацію

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що для подальшого ведення війни Україні необхідна не тільки зброя, але й люди.

Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі 21 березня.

"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей за умови ліберальної демократії. Але я бачу, що це змінюється", – сказав він.

Крім того, Бауер застеріг від надмірного песимізму щодо здатності України виграти війну й закликав до подальшої підтримки Києва.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить.

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