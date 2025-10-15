У НАТО висловилися про збиття російських літаків: заява Рютте здивувала

Марк Рютте / © Associated Press

У НАТО назвали «безглуздим» збивати російські літаки. Відповідну заяву зробив генсек Марк Рютте.

Про це повідомив в ефірі Clash Report.

Рютте прокоментував реакцію Альянсу на вторгнення РФ в його повітряний простір.

«Навіщо збивати літак, який не становить прямої загрози? Це було б насправді безглуздо», — висловився генсек НАТО Марк Рютте.

Раніше він висловив переконання, що станом на сьогодні РФ не становить загрози для Альянсу. З огляду на це НАТО «обережно виводитиме авіацію росіян з повітряного простору». Мовляв, ця відповідь є пропорційною відповіддю, і країни НАТО набагато сильніші за росіян.

«Якби ми були слабкими, можливо, ми б негайно їх збили, але, оскільки ми є сильнішими, наша реакція пропорційна», — сказав Рютте.

Нагадаємо, у Польщі під час навчань НАТО кружляли невідомі дрони. Було втрачено зв’язок.

«Безпосередньої загрози не було. Ми перебували досить далеко від російського кордону. Ми одразу це усвідомили й швидко адаптувалися», — зазначив бригадний генерал Франк Грандіа.