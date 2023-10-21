У НАТО заявили, що Кремлю не слід сподіватись на послаблення допомоги Україні

У Росії сподіваються, що війна на Близькому сході відверне увагу від агресії проти України.

У Північноатлантичного альянсу (НАТО) вистачає ресурсів, щоб одночасно підтримувати Україну у протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль у боротьбі з бойовиками ХАМАС.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, інформує Digi 24.

"Я думаю, у нас достатньо ресурсів на рівні нашого Альянсу. У 32 країнах НАТО, включно зі Швецією, я сподіваюся, проживає понад 1 мільярд людей і на них припадає понад 50% світового ВВП. Це ресурси, які дають змогу не відвертати увагу від того, що ми маємо робити на підтримку України", — сказав Мірча Джоане.

Він заявив, що в Альянсу є конкретні плани щодо протистояння проти РФ і ХАМАС.

Крім того, представник НАТО зазначив, що у Кремлі хотіли б, щоб війна на Близькому Сході відвернула частину уваги від України, але це марні сподівання.

"Ми зможемо впоратися з цими двома ситуаціями, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході і продовжувати підтримувати Україну", — додав Джоане.

Він додав, що у НАТО готові до нового можливого конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Джо Байден попросив у Конгресу допомогу Україні, яка протистоїть Росії. Йдеться про 61 мільярд доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чи вплине ситуація в Ізраїлі на допомогу Україні.

Читайте також: