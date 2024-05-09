У НАТО заявили, що Україна все ще може перемогти Росію на полі бою

Україна все ще здатна перемогти Росію у війні, оскільки прогрес російських загарбників не є стратегічним.

Також читайте Росія хоче захопити ще дві області України: у Буданова назвали ціль Путіна і здивували заявою про перемогу у війні

Про це в інтервʼю VRT News заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

"Для України ще не пізно перемогти. Росіяни досягли прогресу, але він все ще дуже обмежений і не є стратегічним", - зазначив Бауер.

Він заявив, що на хід війни вплинула нестача допомоги українцям з боку країн Заходу, але союзники продовжують відправляти зброю.

"Чим довше йде війна, тим складніше це зробити. Багато країн уже два роки дають зброю та боєприпаси зі своїх запасів, але й вони не є нескінченними", - зазначив голова військового комітету НАТО.

Він заявив, що наразі у НАТО є можливість зробити дві речі, ще більше виснажувати власні запаси зброї, або дати поштовх оборонній промисловості, щоб вона виробляла достатню кількість зброї.

"Ймовірно, знадобиться щонайменше рік, щоб справді добитися збільшення виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде непросто. На окупованій частині України перебувають 450 тисяч російських солдатів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Синєгубов оцінив ризик наступу росіян на Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни застосували незвичну техніку для штурму острова Нестрига.

Читайте також: