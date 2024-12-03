У НАТО заявляють про швидке просування РФ і втрату Покровська: деталі

Останнім часом просування російських військ дуже прискорилося. Втім, уповільнення руху окупантів станеться після Покровська, якщо РФ вдасться захопити це місто.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі, повідомляє "ЄП".

Представник керівництва Альянсу наголосив, що останнім часом війська РФ мали значне просування та захоплювали нові територію.

"Зараз очевидно, що українська лінія фронту – під зростаючим тиском. Був період, коли я говорив про просування росіян на 10 метрів на день, зараз подекуди ми бачимо зміни до 10 кілометрів на день", – сказав представник Альянсу.

Утім, він наголошує, мовляв, це була "проста територія". А тому надалі ЗСУ зможуть стримувати натиск ефективніше.

"Ми розраховуємо, що після Покровська просування уповільниться, оскільки там українці підготували лінію укріплень. Ми очікуємо, що буде сильніший опір", – заявив він.

Окрім того, уточнив, що не вважає захоплення Покровська абсолютно неуникним.

"Я не стану прогнозувати, чи Покровськ точно впаде, або коли це може статися, але зараз Росія дійсно має імпульс, який грає на користь цього", – додав він.

Він зауважив: очевидним є те, що зимова погода заважає просуванню лінії фронту. Втім, з його слів, головне, що може зупинити просування армії РФ, – це військовий персонал, та достатня кількість необхідної зброї.

Нагадаємо, у ЗСУ наголошують, що наразі армія РФ не планує проводити новий наступ на півдні країни. Втім, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни тренують штурмові групи, підвозять боєкомплект, проводять повітряну та інженерну розвідку.

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