У Нацгвардії пояснили, чому травмованих бійців у Петропавлівській Борщагівці не доправили до лікарні (оновлено)

Олександр Півненко / © Facebook-сторінка Олександра Півненка

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Травмованих бійців тримали у будівлі Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, бо в медпункті частини були умови для їхнього лікування.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко на пресконференції з журналістами, передає РБК-Україна.

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За словами командувача НГУ Олександра Півненка, четверо військових у будівлі в Петропавлівській Борщагівці лише чекали на госпіталізацію. Він додав, що туди вже пускали представників ДБР та омбудсмана, аби підтвердити, що це тимчасовий пункт дислокації, тож протести вважає недоцільними.

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Також очільник НГУ додав, що у кожній військовій частині є медпункт, де можуть надати необхідну допомогу.

«Ми воюємо вже п 'ять років і ми вміємо це робити (лікувати — ред.). Наші лікарі всі взагалі молодці. Якщо б їм потребувалося більше якісної медичної допомоги, ми б їх направили в медичні госпіталі або в медичну установу, медичний центр Національної гвардії. Я по цьому питанню розбираюся, повірте, я дійду до кінця», — сказав він.

Водночас командувач наголосив, що особисто контролює з’ясування всіх обставин. Наразі у Нацгвардії триває службове розслідування, а з військовослужбовцями працюють представники Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Якщо десь була зроблена помилка, ми це виправимо. І в подальшому взагалі таких питань більше від Національної гвардії не буде», — підкреслив генерал-майор.

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Олександр Півненко додав, що командування зібрало всю необхідну інформацію, аналізує перебіг подій і вживатиме відповідних заходів у разі виявлення порушень. Командувач НГУ заявив, що 14-річного хлопчика вже відпустили. Крім того, такі приміщення переноситимуть подалі від цивільних, щоб захистити людей від російських атак.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці: останні новини

Нагадаємо, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт за участю приватної «швидкої», поліції та Нацгвардії. Спочатку медиків не пускали до пацієнта, але згодом лікарку пропустили всередину. В цей час під будинком зібралися місцеві мешканці, які намагалися відчинити ворота.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що близько 21:00, коли він прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці, ситуація вже вийшла з-під контролю. Там зібралося близько 500 людей, а також було розбито три автомобілі.

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