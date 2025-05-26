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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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513
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У нацпарку Львівської області зафіксували рись з рисеням: з’явилися фото

Рись з дитинчам з’явилися у «Сколівських Бескидах»: унікальні фото з рідкісним хижаком, занесеним до Червоної книги.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Рись у Національному природному парку «Сколівські Бескиди»

Рись у Національному природному парку «Сколівські Бескиди» / © Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

На території Національного природного парку «Сколівські Бескиди» науковці зафіксували за допомогою фотопастки рись з дитинчам. Це один із найрідкісніших хижаків, що занесені до Червоної книги України.

Про це повідомили на Facebook-сторінці парку «Сколівські Бескиди».

На початку травня у Бутивлянському лісництві працівники служби охорони природо-заповідного фонду під час планового обходу території зафіксували рись.

«На знімках чітко видно дорослу особину, яка поводилася спокійно, що може свідчити про її сталість у цьому урочищі», — повідомляли фахівці.

Задля подальшого моніторингу за твариною працівники парку встановили фотопастки. У результаті в об’єктиві з’явилась мама-рись з річним рисеням. За оцінкою фахівців, у сімействі буде поповнення.

Рись з річним рисеням у Національному природному парку «Сколівські Бескиди» / © Facebook / Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

Рись з річним рисеням у Національному природному парку «Сколівські Бескиди» / © Facebook / Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

За оцінкою фахівців, у сімействі буде поповнення / © Facebook / Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

За оцінкою фахівців, у сімействі буде поповнення / © Facebook / Національний природний парк "Сколівські Бескиди"

На території Національного природного парку «Сколівські Бескиди» крім рисі проживає багато видів тварин, занесених до Червоної книги України, зокрема: зубр, бурий ведмідь, видра, кіт лісовий, горностай та ін. З парнокопитних найбільш чисельним є олень благородний. Також поширеною є козуля європейська та кабан дикий.

Нагадаємо, в екопарку під Харковом собака взяла під опіку тигренят, від яких відмовилась мати-тигриця.

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