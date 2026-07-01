ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1102
Час на прочитання
1 хв

У Навроцького висунули нові претензії Україні: що сталося — шокувальна заява

У Навроцького звинуватили Київ у нібито «ескалації» конфлікту з Польщею.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький. / © Associated Press

У Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.

Про це заявили у Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького в Х.

В адміністрації польського лідера висловилися про нібито «наступний етап ескалації дій української влади» — після указу про найменування однієї з військових частин на честь «героїв УПА». Ба більше — у Варшаві вважають «виправданим жорсткий підхід Навроцького до польських питань».

«Ці дії свідчать про те, що президент Навроцький мав рацію, виклавши справу саме так — тобто повідомивши, що він відбере Ордена Білого Орла (у Зеленського — Ред.) і зрештою зробив це. Про це свідчить хвиля критики, яка обрушилася на пана президента з боку представників влади, які тепер самі визнають, що президент мав рацію», — заявили в канцелярії.

Що відомо про пантеон

ВР 1 липня ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону, проєкт якого президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 28 червня. Рішення ухвалили 287 народних депутатів.

Пантеон, що буде меморіалом для вшанування національних героїв і ключових історичних постатей, планують створити у Києві. Перелік імен розглядатиме спеціально визначений орган відповідно до вимог закону.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie