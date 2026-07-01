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У Навроцького висунули нові претензії Україні: що сталося — шокувальна заява
У Навроцького звинуватили Київ у нібито «ескалації» конфлікту з Польщею.
У Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.
Про це заявили у Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького в Х.
В адміністрації польського лідера висловилися про нібито «наступний етап ескалації дій української влади» — після указу про найменування однієї з військових частин на честь «героїв УПА». Ба більше — у Варшаві вважають «виправданим жорсткий підхід Навроцького до польських питань».
«Ці дії свідчать про те, що президент Навроцький мав рацію, виклавши справу саме так — тобто повідомивши, що він відбере Ордена Білого Орла (у Зеленського — Ред.) і зрештою зробив це. Про це свідчить хвиля критики, яка обрушилася на пана президента з боку представників влади, які тепер самі визнають, що президент мав рацію», — заявили в канцелярії.
Що відомо про пантеон
ВР 1 липня ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону, проєкт якого президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 28 червня. Рішення ухвалили 287 народних депутатів.
Пантеон, що буде меморіалом для вшанування національних героїв і ключових історичних постатей, планують створити у Києві. Перелік імен розглядатиме спеціально визначений орган відповідно до вимог закону.