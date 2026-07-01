Кароль Навроцький. / © Associated Press

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У Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.

Про це заявили у Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького в Х.

В адміністрації польського лідера висловилися про нібито «наступний етап ескалації дій української влади» — після указу про найменування однієї з військових частин на честь «героїв УПА». Ба більше — у Варшаві вважають «виправданим жорсткий підхід Навроцького до польських питань».

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«Ці дії свідчать про те, що президент Навроцький мав рацію, виклавши справу саме так — тобто повідомивши, що він відбере Ордена Білого Орла (у Зеленського — Ред.) і зрештою зробив це. Про це свідчить хвиля критики, яка обрушилася на пана президента з боку представників влади, які тепер самі визнають, що президент мав рацію», — заявили в канцелярії.

Що відомо про пантеон

ВР 1 липня ухвалила законопроєкт №15360 про створення Українського національного пантеону, проєкт якого президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 28 червня. Рішення ухвалили 287 народних депутатів.

Пантеон, що буде меморіалом для вшанування національних героїв і ключових історичних постатей, планують створити у Києві. Перелік імен розглядатиме спеціально визначений орган відповідно до вимог закону.

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