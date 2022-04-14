У найближчі дні буде відкрито рух Житомирською трасою – Кубраков

Після звільнення Київської області від російських окупантів триває активне відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури. Зокрема, вже у найближчі дні буде повністю відкрита для проїзду Житомирська траса, на якій ще недавно точилися запеклі бої.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю «НВ. Бізнес».

За словами Кубракова, траса Київ-Житомир вже майже повністю розчищена від небезпечних уламків та спаленої бойової техніки.

«Сподіваюся, що на цих вихідних або у понеділок ми так само відкриємо рух вже по Житомирській трасі. Не буде потрібно об'їжджати велику відстань через населені пункти. Ви будете їхати по трасі Київ-Чоп, проїжджати по тимчасовому мосту і це буде працювати. Де можемо, ми вирішуємо усе так», – зазначив він.

Також в Київській області ведуться роботи із зведення тимчасових мостів – перша така переправа вже введена в експлуатацію поруч із зруйнованим Романівським мостом через річку Ірпінь.

«Ми вже відкрили тимчасовий міст біля Ірпеня. В принципі рух для легкових автомобілів відкритий. Паралельно проектуємо стаціонарний міст… І так само ми робимо біля Стоянки тимчасовий міст, — він трохи більший, ніж біля Ірпеня», – розповів міністр.

Одним із головних завдань щодо оперативного відновлення транспортного сполучення поблизу зруйнованих мостів Кубраков вбачає у швидкому зведенні тимчасових переправ та паралельному проектуванні постійних мостів.

«Тобто такі речі (тимчасові переправи – ред.), — ми це робимо за дні і тижні, якомога швидше. Це тимчасові речі. Паралельно проектуємо постійні мости. Чи не зарано? Я думаю, що не зарано. Якщо ми не надамо людям нормальні умови для життя в цих місцях, люди туди не повернуться. Наше завдання — якомога швидше повернути людей, дати їм можливість повернутися в ті міста, які постраждали», – підкреслив очільник Мінінфраструктури.

Як раніше повідомляв заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, першочерговими завданнями для влади у найближчі тижні є розчищення доріг, а також відновлення водо- та електропостачання до звільнених населених пунктів.