У найближчі тижні ЄС проведе скринінг законодавства України для вступу — фон дер Ляєн

Незважаючи на війну з Росією, Україна просувається шляхом євроінтеграції. Єврокомісія до середини березня завершить скринінг українського законодавства на відповідність нормам ЄС.

Євросоюз до середини березня 2024 року проведе скринінг українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу, що передує офіційному початку переговорів про вступ.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час перебування в Києві 24 лютого.

"З нашого боку ми надамо в середині березня загальну рамку для переговорів (про вступ в ЄС)", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн вказала, що ЄС вже почав процес скринінгу, і на цьому шляху ще багато роботи.

"Я заохочую вас виконати рекомендації Єврокомісії", – зауважила вона.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на початку літа можуть бути готові рамкові умови для переговорів з Україною щодо вступу до Європейського Союзу.

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