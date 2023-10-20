У найстаршої матері України Валентини Підвербної дозволили відібрати доньку — рішення суду

Упродовж 30 днів рішення районного суду Чернігова може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

У п’ятницю, 20 жовтня, Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку в найстаршої матері України Валентини Підвербної.

Про це повідомила прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко в коментарі “Суспільному”.

За її словами, судове засідання у цій справі відбувалося у закритому режимі.

"Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року”, — повідомила Тетяна Андрушко.

Мати дівчинки, 78-річна Валентина Підвербна, була присутня на засіданні, але коментувати рішення суду відмовилась, посилаючись на те, що їй потрібно поговорити з адвокатом.

Адвокат найстаршої матері Андрій Котенок заявив, що упродовж 30 днів рішення районного суду можна буде оскаржити в апеляційній інстанції, але наразі невідомо, чи буде Підвербна наполягати на тому, щоб їй дозволили й надалі виховувати дитину.

Що відомо про справу найстаршої матері та її доньки

Валентина Підвербна відома тим, що народила дитину у віці 65 років 2011 року. На той час вона була найстаршою жінкою, у якої в Україні прийняли пологи. Свою доньку Підвербна народила після штучного запліднення, гроші на яке збирала, заощаджуючи з пенсії.

24 квітня 2023 року на сторінці в Instagram доньки Підвербної Анни-Марії був опублікований допис, в якому 12-річна дівчинка звинуватила свою маму в жорстокості. Після цього доньку в жінки вилучили соціальні працівники.

У червні цього ж року відбувся суд щодо вчинення насильства найстаршою мамою України проти своєї доньки, проте справу закрили через брак доказів щодо адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, у серпні 2023 року соціальна працівниця в коментарі журналістці ТСН повідомила, що 78-річна Валентина Підвербна та її 12-річна донька налагоджують спілкування. Родичі все більше часу проводять разом, і дівчинка вже не так негативно налаштована проти своєї матері.

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