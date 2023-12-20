У НБУ озвучили, скільки можуть сягнути втрати України через блокаду на кордоні

Блокада окремих наземних пунктів пропуску через західний кордон, призвела до втрати України в ескпорті на суму 160 млн доларів та зниження імпорту на 700 млн доларів.

Такі дані оприлюднили в Національному банку України, передає "РБК-Україна".

Зазначається, що зменшення обсягу зовнішньої торгівлі за листопад та грудень може сягнути 1,5 млрд доларів. Тоді як в листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів.

Як розповіли у Держмитниці, минулого року частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.

Також читайте Скільки українців довіряють Залужному та Буданову – опитування

"Втрати імпорту у листопаді вдалося частково компенсувати завдяки нарощуванню поставок іншими шляхами, зокрема, залізницею, а втрати експорту - завдяки нарощуванням поставок через новий морський коридор, обсяги перевезень яким за результатами листопада впритул наблизилися до найвищих значень перевезень "зерновим коридором", - повідомили в регуляторі.

Водночас певне послаблення блокади протягом другої декади грудня дає змогу зменшити оцінки подальших втрат експорту до 120 млн доларів на місяць, а імпорту - до 500 млн доларів на місяць.

Додамо, президент України Володимир Зеленський прокоментував питання щодо блокади Польщею експорту зерна з України.

Читайте також: