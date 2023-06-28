У НБУ пояснили, чому оренда житла вигідніша: яка ситуація на ринку нерухомості

Зростання цін на купівлю житла в Україні жодним чином не корелюється з попитом на ринку нерухомості.

В Україні продовжують зростати ціни на купівлю нерухомості попри те, що цей сектор ринку залишається в глибокій кризі, заявлені продавцями ціни не підкріплені ринковими чинниками.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" за червень 2023 року, який оприлюднив Нацбанк.

"За нашими оцінками попит на нерухомість залишатиметься пригніченим, тому що впали доходи населення, тому що залишається висока невизначеність і високі безпекові ризики", - сказала директорка Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.

Реальні ціни на ринку нерухомості суттєво відрізняються від заявлених продавцями житла. Дадашова також відзначила, що зараз ціни на купівлю житла значно вище, тому орендувати вигідніше.

"Це відображає той факт, що заявлені ціни на нерухомість скоріше відображають очікування продавців, ніж реальний баланс на ринку. І за таких умов ринку знадобиться певний час для того, щоб пристосуватися і для того, щоб баланс попиту і пропозиції відновився", - сказала вона.

Заявлені ціни не підкріплені ринковими чинниками.

"Умови оренди є привабливішими за придбання, що і надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла. Співвідношення ціни та вартості оренди свідчить про суттєві ринкові диспропорції", - йдеться у звіті.

У Нацбанку наголошують, що співвідношення ціни та вартості оренди свідчить про суттєві ринкові диспропорції.

У першому кварталі 2023 року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке почалося ще до повномасштабного вторгнення. Кількість нових будівництв скорочується.

"Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються все рідше – дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі", – прогнозує НБУ.

Нагадаємо, українці до 1 липня мають сплатити податки за "зайві" квадратні метри своїх квартир.

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