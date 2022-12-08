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У НБУ прогнозують інфляцію через ракетні удари РФ по енергосистемі: наскільки зростуть ціни

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У НБУ прогнозують інфляцію через ракетні удари РФ по енергосистемі: наскільки зростуть ціни

Фото: УНІАН

Українці уже відчувають прискорення інфляції.

У Національному банку (НБУ) прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту із елетроенергією.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрія Пишний на брифінгу у четвер, 8 грудня. 

"За нашими оцінками, дефіцит електроенергії посилить інфляційний тиск на 1-2 відсоткових пунктів у 2023 році", - сказав він.

Він зазначив, що українці уже відчувають прискорення інфляції. Наскільки і яка продукція зросте, буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події.

У НБУ пояснюють, що собівартість продукції зросте через використання генераторів, потреби в паливі і порушення в технологічних процесах.

Яка ситуація із електроенергією після останньої атаки РФ

Станом на ранок 8 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії. У кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях, де спотстерігається найгірша ситуація. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

 В "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

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Дата публікації
Перегляди
309
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