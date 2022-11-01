У НБУ ухвалили кадрові та організаційні рішення для посилення ефективності: що зміниться

Це нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків.

У Національному банку України (НБУ) створено нову вертикаль підпорядкування та частково перерозподілено підрозділи за вертикалями підпорядкування і обов’язки між членами Правління НБУ для посилення ефективності управлінських процесів.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Також читайте НБУ дозволив банкам продавати населенню необмежену кількість доларів: подробиці

Створено нову вертикаль – "Фінансова стабільність". Це нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінансової стабільності. Керувати вертикаллю "Фінансова стабільність" буде перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Нова вертикаль складається з:

Департаменту методології регулювання діяльності банків,

Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ,

а також Департаменту фінансової стабільності.

Також читайте Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз НБУ

Яким стає розподіл підрозділів за вертикалями підпорядкування

Вертикаль "Загальний блок" залишилася під керівництвом Голови НБУ Андрія Пишного. До нього входить: Департамент стратегії та розвитку, Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Департамент ризик-менеджменту, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Офіс Правління Національного банку України, Секретаріат Ради Національного банку України, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та протидії корупції.

Окрім того, є вертикалі:

"Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Сергій Ніколайчук.

"Пруденційний нагляд” та "Фінансово-адміністративний та операційний блок". Ними керуватимуть Дмитро Олійник та Ярослав Матузка.

"Ринкові операції", перебуває під керівництвом Юрія Гелетія.

"Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво якою здійснює Олексій Шабан.

Нагадаємо, ЄС розглядає три варіанти фінансування України наступного року.

Україна отримає 18 мільярдів євро від ЄС: на що підуть гроші

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.