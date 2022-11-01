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У НБУ ухвалили кадрові та організаційні рішення для посилення ефективності: що зміниться

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У НБУ ухвалили кадрові та організаційні рішення для посилення ефективності: що зміниться

Фото: УНІАН

Це нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків.

У Національному банку України (НБУ) створено нову вертикаль підпорядкування та частково перерозподілено підрозділи за вертикалями підпорядкування і обов’язки між членами Правління НБУ для посилення ефективності управлінських процесів.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Створено нову вертикаль – "Фінансова стабільність". Це нововведення сприятиме вдосконаленню процесу напрацювання та розроблення регуляторної бази для банківського і небанківського секторів з урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінансової стабільності. Керувати вертикаллю "Фінансова стабільність" буде перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. Нова вертикаль складається з:

  • Департаменту методології регулювання діяльності банків,
  • Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ,
  • а також Департаменту фінансової стабільності.

Яким стає розподіл підрозділів за вертикалями підпорядкування

Вертикаль "Загальний блок" залишилася під керівництвом Голови НБУ Андрія Пишного. До нього входить: Департамент стратегії та розвитку, Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Департамент ризик-менеджменту, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Офіс Правління Національного банку  України, Секретаріат Ради Національного банку України, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та протидії корупції. 

Окрім того, є вертикалі:

  • "Монетарна стабільність", керівництво якою здійснює Сергій Ніколайчук.
  • "Пруденційний нагляд” та "Фінансово-адміністративний та операційний блок". Ними керуватимуть Дмитро Олійник та Ярослав Матузка.
  • "Ринкові операції", перебуває під керівництвом Юрія Гелетія. 
  • "Платіжні системи та грошовий обіг", керівництво якою здійснює Олексій Шабан.

Нагадаємо, ЄС розглядає  три варіанти фінансування України наступного року.

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