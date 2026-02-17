ТСН у соціальних мережах

409
1 хв

У небі до 65 БпЛА: Україну масовано атакують російські дрони, у містах лунають вибухи

У ніч проти 17 лютого Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників: у кількох містах пролунали вибухи, а в повітряному просторі фіксують десятки ворожих БпЛА.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 лютого низці міст пролунали вибухи під час масованої атаки дронів: у повітряному просторі України фіксують десятки БпЛА.

У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебуває близько 65 ворожих безпілотників. Також про вибухи знову повідомляють у Дніпрі та Одесі.

Джерела зазначають, що Україна зазнає масованої атаки російських дронів. Мешканців закликають негайно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

