У небі до 65 БпЛА: Україну масовано атакують російські дрони, у містах лунають вибухи
У ніч проти 17 лютого Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників: у кількох містах пролунали вибухи, а в повітряному просторі фіксують десятки ворожих БпЛА.
У ніч проти 17 лютого низці міст пролунали вибухи під час масованої атаки дронів: у повітряному просторі України фіксують десятки БпЛА.
У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. За даними моніторингових каналів, у повітряному просторі України перебуває близько 65 ворожих безпілотників. Також про вибухи знову повідомляють у Дніпрі та Одесі.
Джерела зазначають, що Україна зазнає масованої атаки російських дронів. Мешканців закликають негайно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
