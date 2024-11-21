У небі - літаки Ту-95: ймовірно ворог здійснив пуск крилатих ракет

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 21 листопада 2024 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога по території всієї країни через загрозу балістики.
Пізніше стало відомо, що у повітрі знаходяться літаки Ту-95.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - йдеться у повідомленні.
Потурбуйтеся про власну безпеку.
Будь ласка, не ігноруйте небезпеку ракетного удару!
Прямуйте до укриття!
Раніше у РНБО попередили, що ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні. Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.
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