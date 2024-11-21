У небі - літаки Ту-95: ймовірно ворог здійснив пуск крилатих ракет

У ніч проти 21 листопада 2024 року в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога по території всієї країни через загрозу балістики.

Пізніше стало відомо, що у повітрі знаходяться літаки Ту-95.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"Імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - йдеться у повідомленні.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

Будь ласка, не ігноруйте небезпеку ракетного удару!

Прямуйте до укриття!

Раніше у РНБО попередили, що ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні. Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.

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