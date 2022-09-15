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У небі над анексованим Кримом розквітла "бавовна" (відео, фото)

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У небі над анексованим Кримом розквітла "бавовна" (відео, фото)

Скриншот із відео

Сьогодні, 15 вересня, в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.

Звуки, подібні до хлопків, чули жителі Євпаторії в районі 17:00. Вони, як завжди, встигли повідомили, що нібито спрацювала система протиповітярної оборони (ППО). 

Про це повідомляють місцеві кримські пабліки. 

У телеграм-каналах публікують фото, на якому начебто видно сліди у небі, які залишаються від роботи ППО. 

Окрім цього, як інформує Ріа-Мелітополь, вибухи чули в Армянську. Причини та обставини "прильоту" - невідомі.

Офіційні джерела України чи окупаційна "влада" поки не прокоментували інформацію щодо вибухів.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи. Росія другий день тероризує мирне українське місто. Окупанти знову вдарили по гідротехнічних спорудах.

Також російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

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Дата публікації
Перегляди
2169
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