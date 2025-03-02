У небі над Харківщиною помітили незвичайне природне явище (фото)

У Харківській області зафіксували незвичайне природне явище. Мешканці регіону оприлюднили світлини, на яких зображене яскраве сяйво.

Кадри з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

Сяйво над Харківщиною

Як зазначають в Alpha Centrauri, фото з Харківщини — це не вторгнення іншопланетян і не випробування лазерної зброї. Найімовірніше, це цікавий атмосферний феномен, що має назву "Світловий стовп".

Сяйво над Харківщиною

"Він виникає за особливих атмосферних умов (тиску, вологості та температури повітря): на відносно невеликій висоті утворюються майже нерухомі симетричні кристали води (по суті, особливі "сніжинки"), які відбивають від джерела на землі та створюють ілюзію такого стовпа. Тобто стовп насправді спрямовано на землю, а не від неї", - пояснили фахівці.

Нагадаємо, у небі над Запоріжжям 17 червня помітили купчасто-дощову хмару з ковадлом. Вона мала вигляд “гриба”.

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