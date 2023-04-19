У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, ППО напоготові — ОВА

Перебувайте в укриттях.
У небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Жителів закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Сили ППО напоготові.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", – закликали в ОВА.
Нагадаємо, о 22:07 19 квітня у Києві було оголошено повітряну тривогу. До цього жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів.
Читайте також:
- У низці українських областей оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою
- В Україні у кількох областях лунає повітряна тривога: є загроза ударів дронами та ракетами
- У Києві оголосили повітряну тривоги після інформації про вибухи