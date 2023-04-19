У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, ППО напоготові — ОВА

У небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Жителів закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Сили ППО напоготові.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", – закликали в ОВА.

Нагадаємо, о 22:07 19 квітня у Києві було оголошено повітряну тривогу. До цього жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.