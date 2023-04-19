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У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, ППО напоготові — ОВА

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У небі над Київщиною виявили повітряну ціль, ППО напоготові — ОВА

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Жителів закликали перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Сили ППО напоготові.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", – закликали в ОВА.

Нагадаємо, о 22:07 19 квітня у Києві було оголошено повітряну тривогу. До цього жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
7435
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