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- Укрaїнa
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У небі над Львівщиною помітили загадковий літак: стало відомо, що він там робив
Про постачання двох таких літаків було офіційно оголошено у травні 2024 року.
Один із літаків радіолокаційної розвідки Saab 340 AEW&C, який Швеція передала Україні, здійснив свій перший випробувальний політ над Львівською областю.
Про це повідомив ресурс Clash Report.
У Міноборони Швеції під час оголошення про передавання літаків заявили, що вони нададуть Україні «абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями».
Saab 340 AEW&C здатен виявляти повітряні та морські об’єкти на відстані до 400 км.
У разі інтеграції з винищувачами F-16, які Україна також має отримати, літак може значно посилити оборонні можливості держави, зокрема забезпечити раннє виявлення запусків крилатих ракет з території РФ.
Нагадаємо, за словами авіаексперта Валерія Романенка, винищувачі F-16 не можуть на рівних вести бій із сучасними російськими літаками.