У небі над Львівщиною помітили загадковий літак: стало відомо, що він там робив

Saab 340 AEW&C під час першого польоту в українському небі

Реклама

Один із літаків радіолокаційної розвідки Saab 340 AEW&C, який Швеція передала Україні, здійснив свій перший випробувальний політ над Львівською областю.

Про це повідомив ресурс Clash Report.

У Міноборони Швеції під час оголошення про передавання літаків заявили, що вони нададуть Україні «абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями».

Реклама

Saab 340 AEW&C здатен виявляти повітряні та морські об’єкти на відстані до 400 км.

У разі інтеграції з винищувачами F-16, які Україна також має отримати, літак може значно посилити оборонні можливості держави, зокрема забезпечити раннє виявлення запусків крилатих ракет з території РФ.

© ClashReport

Нагадаємо, за словами авіаексперта Валерія Романенка, винищувачі F-16 не можуть на рівних вести бій із сучасними російськими літаками.