ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1863
Час на прочитання
1 хв

У небі над Львівщиною помітили загадковий літак: стало відомо, що він там робив

Про постачання двох таких літаків було офіційно оголошено у травні 2024 року.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Saab 340 AEW&C під час першого польоту в українському небі

Saab 340 AEW&C під час першого польоту в українському небі

Один із літаків радіолокаційної розвідки Saab 340 AEW&C, який Швеція передала Україні, здійснив свій перший випробувальний політ над Львівською областю.

Про це повідомив ресурс Clash Report.

У Міноборони Швеції під час оголошення про передавання літаків заявили, що вони нададуть Україні «абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями».

Saab 340 AEW&C здатен виявляти повітряні та морські об’єкти на відстані до 400 км.

У разі інтеграції з винищувачами F-16, які Україна також має отримати, літак може значно посилити оборонні можливості держави, зокрема забезпечити раннє виявлення запусків крилатих ракет з території РФ.

/ © ClashReport

© ClashReport

Нагадаємо, за словами авіаексперта Валерія Романенка, винищувачі F-16 не можуть на рівних вести бій із сучасними російськими літаками.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie