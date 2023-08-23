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У небі над Сумщиною перебувають ворожі безпілотники - ПС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У небі над Сумщиною перебувають ворожі безпілотники - ПС

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Мешканців просять дбати про власну безпеку.

У небі Сумської області під час повітряної тривоги у середу, 23 серпня, зафіксовані ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. 

"Кілька ворожих БпЛА продовжують перебувати у повітряному просторі в Сумській області", - йдеться у дописі.

Мешканців регіону просять не ігнорувати тривогу.

До слова, повітряна тривога у Сумській області була оголошено о 09:29. Станом на 11:24 "червона" також Полтавщина. Там сирени лунають від 09:47. Загроза пов'язана з безпілотниками. 

Мапа тривог станом на 11:25 середи, 23 серпня. / ©
Мапа тривог станом на 11:25 середи, 23 серпня.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги 23 серпня окупанти атакували дроном Сумську область. Сталося влучання у навчальний заклад у Ромнах.

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