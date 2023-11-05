У небі над Україною спалахнуло "криваве" сяйво: видовищні фото

Мерехтіння неба червоними та рожевими барвами викликане потужною геомагнітною бурею через високу активність Сонця, зафіксовану кілька днів тому.

У неділю, 5 листопада, у небі над Україною знову спостерігали полярне сяйво. Північна сторона небосхилу замерехтіла червоними, рожевими та зеленкуватими відтінками.

У соцмережах публікують фото цього рідкісного для наших широт атмосферного оптичного явищ.

Світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети виникає внаслідок взаємодії магнітосфери планети із зарядженими частинками сонячного вітру. За звичай, полярні сяйва спостерігають на високих широтах обох півкуль навколо магнітних полюсів Землі.

Основними елементами в нашій атмосфері є кисень та азот. Від того, який саме елемент “збуджується” і на якій висоті, залежить колір сяйва.

Відомі кольори – червоний (наприклад, так світиться кисень на висотах 200—400 км), зелений, ультрафіолетовий, фіолетовий. Але кожне сяйво має свою неповторну гамму через відмінності хімічного складу атмосфери та конкретні погодні умови.

Харківський астроном Володимир Кожанов пояснив, що сьогодні яскраве полярне сяйво спостерігають у багатьох країнах Північної півкулі.

“Сталася потужна геомагнітна буря (Кр7 на 17:40 UTC), пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому”, - розтлумачив він природу цього явища.

За інформацією із соцмереж, в Україні про полярне сяйво повідомили мешканці Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької , Миколаївської та Херсонської областей.

Нагадаємо, цього року українці уже втретє спостерігали за полярним сяйвом. Востаннє його бачили у ніч проти 25 вересня.

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