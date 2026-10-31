У неділю світло вимикатимуть майже цілий день: “Укренерго” оголосило графіки на 1 листопада

Відключення світла в Україні 1 листопада

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У неділю, 1 листопада, у частині регіонів України продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. Графіки охоплять майже весь день, а побутових споживачів попередили про відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черги.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Які графіки відключень світла діятимуть 1 листопада

За інформацією енергетиків, обмеження запровадять для двох категорій споживачів:

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Для промисловості: графіки обмеження потужності діятимуть від 06:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів: графіки погодинних відключень застосовуватимуть від 06:00 до 23:59. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. В «Укренерго» застерігають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів.

Конкретний час знеструмлень залежить від регіону та черги. Тому актуальні графіки для своєї адреси потрібно перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу — обленерго.

Енергетики також закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, коли її подають за графіком.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — наголосили в компанії.

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Російські атаки на енергосистему — де виникли найскладніші ситуації

У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровщини. Під удар потрапили два об’єкти ДТЕК, зокрема той, який енергетики майже дві доби відновлювали після попереднього обстрілу. Через пошкодження значна частина Дніпра та Кам’янського залишилася без світла, а також знеструмленими були мешканці Дніпровського та Новомосковського районів.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак повернення електроенергії у частину Дніпра може затягнутися. Аварійна служба попередила, що мешканцям кількох великих районів доведеться чекати на світло до початку наступного тижня. Ситуацію ускладнює те, що росіяни повторно пошкодили обладнання, яке лише нещодавно вдалося відновити.

Складною залишається й ситуація у столиці. 31 жовтня в окремих районах Києва електроенергію могли подавати лише на півтори години протягом доби. Причиною стали нові влучання російських дронів по енергетичних об’єктах, зокрема підстанціях і ТЕЦ. Через критичну ситуацію з електропостачанням енергетики намагаються втримати систему в межах графіків, щоб не переходити до екстрених знеструмлень.

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